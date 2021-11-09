Найдено лучшее для сердца время сна

У людей, отходящих ко сну в период с 22:00 до 23:00, ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, выявили исследователи из Великобритании. Посвященная наилучшему времени засыпания статья специалистов опубликована в European Heart Journal – Digital Health.

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Сотрудники компании Huma Therapeutics проанализировали данные более чем 88 тысяч участников исследования UK Biobank. Информация о том, когда они засыпали и просыпались, собиралась с помощью носимых на запястье акселерометров на протяжении семи дней. Кроме того, ученые фиксировали также их физическое состояние и социальное положение.

Здоровье участников отслеживалось в течение шести лет. Ученые нашли, что за это время сердечно-сосудистые заболевания развились у 3172 участников (3,6 процента). Чаще всего им были подвержены те, кто ложился спать в полночь и позже, меньше — те, кто засыпал в отрезок с 22:00 до 22:59. Исследователи проанализировали связь между временем отхода ко сну и сердечно-сосудистыми заболеваниями, приняв во внимание сопутствующие факторы — продолжительность и регулярность сна, хронотип человека и так далее.

Выяснилось, что у тех, кто засыпал в полночь или позже, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто засыпал в 22:00-23:00, был на 25 процентов выше. На 24 процента выше он был у тех, кто отходил ко сну раньше этого срока, на 12 процентов — у тех, кто делал это в период с 23:00 до 24:00. Дальнейший анализ показал, что связь с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний была сильнее у женщин, среди мужчин она оставалась значительной только для тех, кто засыпал раньше 22:00.

