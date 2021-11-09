Острова Британии оказались под угрозой

Власти британских островов Силли заявили о высоких рисках для архипелага из-за участившихся штормов и повышения уровня моря. Местный Совет призвал принять срочные меры для решения климатических проблем и защиты островов, чтобы в будущем избежать эвакуации населения, сообщает Sky News.

Совет островов Силли вынес на общественное обсуждение план действий в ситуации изменения климата (Climate Change Action Plan) в рамках проекта по климатической адаптаций (Climate Adaptation Scilly). Проект предполагает инвестирование примерно 4,8 миллиона долларов (3,6 миллиона фунтов стерлингов) в систему защиты инфраструктуры островов от наступающего моря. В последние годы на островах отмечается раннее начало штормового сезона, более жаркое лето и влажная зима. Шторма также становятся более частыми и сильными, что вызывает эрозию почв и наносит убыток фермерам и скотоводам.

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Из-за повышения уровня моря под угрозой оказался крупнейший источник пресной воды на главном острове архипелага, Сент-Мэри. Попадание соленой морской воды в пресноводное озеро может серьезно повлиять на жизнь людей и животных. Руководитель совета по вопросам изменения климата Стив Уатт отметил, что в худшем случае климатические изменения рано или поздно приведут к эвакуации населения островов.

По словам сотрудника по связям с общественностью Фонда дикой природы островов Силли Никки Бэнфилд, сдвиг сезонов способствует значительному сокращению популяций тюленей и чаек-моевок. Ранние шторма смывают в море не успевших окрепнуть детенышей тюленей, а уменьшение кормовой базы чаек, вызванное изменением сезонных закономерностей, уже привело к сокращению численности птиц на 89 процентов с 2006 года.

Острова Силли расположены в 45 километрах к юго-западу от графства Корнуолл, имеют особый статус, богатую историю и привлекательны для туристов. Пять из 140 островов Силли обитаемы, их население составляет чуть более 2000 человек. Недавнее исследование Университета Эксетера показало, что менее 1000 лет назад архипелаг был единым массивом суши.