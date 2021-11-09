Секс-символ MMA поделилась фотосессией в бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант поделилась с подписчиками откровенной фотосессией. Пост доступен в Instagram.

Американка опубликовала несколько снимков, где предстает в бикини. За 18 часов пост набрал более 149 тысяч лайков. «Сегодня был день борьбы. Фоток не сделала. Так что держите пару снимков, где я похожа на шлюху», — написала 27-летняя американка.

Спортсменка регулярно публикует откровенные снимки. У Ванзант 2,9 миллиона подписчиков в Instagram. Американка считается одним из секс-символов современного MMA. 29 октября стало известно, что Ванзант начала борьбу с пиратами, которые нелегально распространяют фото, доступные только по подписке на платформе Ванзант.

В своем последнем бою она уступила соотечественнице Рэйчел Остович. Схватка прошла на голых кулаках в рамках промоушена Bare Knuckle FC. Поражение стало вторым подряд для американки в рамках организации.