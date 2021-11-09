Девушка взяла в заложники подругу из-за бутылки водки

Жительница Великобритании Клэрити Кеннеди (Clarity Kennedy) взяла в заложники свою подругу, обвиняя ее в том, что та выпила бутылку дорогой водки, пишет газета Metro.

Сообщается, что 18-летняя британка проснулась с сильным похмельем наутро после того, как отметила свое совершеннолетие, и вступила в конфликт со своей подругой Лаурой Кридон (Laura Creedon) из-за того, что та, по ее мнению, выпила на вечеринке бутылку водки стоимостью 80 фунтов стерлингов (около 7,6 тысячи рублей), заставляя ее вернуть деньги за алкоголь. Та отказалась, после чего девушка «взяла ее в заложники» и пообещала приковать наручниками и зарезать.

«Я буду держать тебя в заложниках, пока ты не отдашь мне деньги. Если ты попытаешься уйти, я тебя порежу», — процитировал адвокат потерпевшей слова Кеннеди, добавив, что после этого та несколько ударила подругу бутылкой по голове.

Кридон удалось сбежать благодаря помощи одного из участников вечеринки, который тоже остался ночевать в квартире, после чего она обратилась в полицию. Адвокат подсудимой заявил, что девушка раскаивается в содеянном. Она получила условный срок.

Ранее стало известно, что мать ученика одной из школ в Днепре рассказала, что учительница младших классов в течение всего учебного дня пила алкоголь, вследствие чего ударила по голове двух девочек, а еще на одну чуть не упала, потеряв равновесие. По ее словам, преподавателя уволили в тот же день, когда об инциденте стало известно родителям.