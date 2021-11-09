В Новой Москве мужчина выпал из окна 13-го этажа и выжил

В Новой Москве мужчина выпал из окна 13-го этажа, зацепился за кондиционер и уцелел

На улице Василия Ощепкова в поселении Сосенское в Новой Москве мужчина выпал из окна 13-го этажа, зацепился за кондиционер и остался жив, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, все произошло в ночь на 9 ноября. Один из жителей многоэтажки услышал звук падения, выглянул в окно и увидел, как на железной рамке для кондиционеров висит незнакомец. Горожанин сразу вызвал медиков.

Впоследствии выяснилось, что чудом выживший житель Новой Москвы был пьян. По факту случившегося начали проверку.

Ранее в подмосковных Люберцах трехлетний мальчик выпал с пятого этажа и выжил — ребенка госпитализировали с ушибами, переломом руки и черепно-мозговой травмой. По данным следствия, мальчик выпал из окна, пока его мать выходила на улицу выбросить мусор. В это время он залез на подоконник и открыл окно.