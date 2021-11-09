Зеленского обвинили в цинизме из-за слов об освобождении Киева

Глава международного комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского к годовщине освобождения Киева циничны в свете того, что происходит в Донбассе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, за все время пребывания на президентском посту глава государства ничего не сделал для того, чтобы прекратить убийства мирных жителей на юго-востоке Украины. «Население там продолжает гибнуть, жилые кварталы и поселки обстреливаются. А на фотографиях из зоны конфликта продолжают то и дело мелькать вооруженные люди с нашивками дивизий СС», — отметил Слуцкий.

Депутат добавил, что события на юго-востоке страны происходят с молчаливого одобрения кураторов Киева в Вашингтоне и согласия Зеленского, для которого жители Донбасса являются «людьми другого сорта».

Ранее Владимир Зеленский в День освобождения Украины от нацистских захватчиков написал пост в своем Telegram-канале, в котором вспомнил заявил, что «освобождение Киева — это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов».

