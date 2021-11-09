В Совфеде ответили на критику Зеленским СССР и слова об освобождении Киева

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского об освобождении Киева в 1943 году и раскритиковал СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский сенатор сравнил украинского лидера с пособниками нацистов, поскольку он «фактически возлагает вину за победу в той войне с точки зрения потерь, которые понес Советский Союз, и ни слова не говорит о зверствах самих фашистов». Кроме того, Цеков указал на то, что подобными заявлениями Зеленский демонстрирует степень своей политической деградации и исторического невежества.

Ранее Владимир Зеленский в День освобождения Украины от нацистских захватчиков написал пост в своем Telegram-канале, в котором вспомнил заявил, что «освобождение Киева — это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов».