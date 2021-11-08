Зеленский вспомнил об освобождении Киева от нацистов и раскритиковал СССР

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил об освобождении Киева от нацистов в 1943 году и раскритиковал руководство СССР в жестокости. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Зеленский, согласно официальным данным, в битве за Днепр погибли 417 тысяч человек. Однако, исследования и подсчеты ряда историков доказывают, что это количество как минимум вдвое больше и достигает почти миллиона человек, утверждает он.

«Сотни тысяч наших предков были брошены в бой за освобождение Киева. На верную смерть», — заявил Зеленский. По словам президента, советских бойцов не ставили на военный учет, «чтобы не ухудшать статистику», а кроме того они «не имели военной формы и были очень плохо вооружены». «Освобождение Киева — это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», — заключил украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века и призвал сограждан не спорить о ней. Он призвал украинцев помнить, что они не только «выжили в той страшной войне», но и затем обрели собственное государство.