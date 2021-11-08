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Критику СССР Зеленским связали со стремлением Киева угодить Западу

Историк Буранов: критика Зеленского в адрес СССР выгодна западным кураторам Киева
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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес СССР в контексте освобождения Киева от нацистов основаны на недобросовестных исторических трудах западных исследователей. Такое мнение выразил эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов в беседе с «Известиями».

Речь идет о словах Зеленского о безразличии советских властей к бойцам, которые героически отстояли Киев. Глава государства отметил, что советских бойцов не ставили на военный учет, «чтобы не ухудшать статистику». Кроме того, они якобы не имели военной формы и были очень плохо вооружены.

По словам историка, данное высказывание не имеет связи с реальностью. Он пояснил, что западные страны систематически фальсифицируют историю, принижая роль Советского Союза во Второй мировой войне, и Украина просто придерживается этой конъюнктуры, которая выгодна ее западным кураторам.

«Это не история безграничного равнодушия и жестокости, как указывает Зеленский. <...> Это были представители всех национальностей всех республик Советского Союза, которые освобождали Украину. И конечно, никаких там полуодетых людей не было», — возразил украинскому лидеру Буранов.

Ранее Зеленский в День освобождения страны от нацистских захватчиков «забыл» сказать о том, что заслуга в этом принадлежит Красной армии. Он заявил, что нацисты были изгнаны 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. При этом президент не указал, о фронтах какой армии идет речь.

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