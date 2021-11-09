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Раскрыт секрет живучести самого большого авторынка России

Продавцы самого большого авторынка России дают гарантию на подержанные машины
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Секрет живучести самого большого авторынка России заключается в том, что его продавцы предоставляют годовую гарантию при обслуживании на подержанные автомобили и пользуются доверием у покупателей. О торговле в «Зеленом углу» в рамках спецпроекта «Русский форсаж» рассказали один из самых авторитетных работников рынка Александр Козлов и владелец местной автомастерской Илья Вялков.

По словам Козлова, продавцы подержанных японских автомобилей на рынке «Зеленый угол» не заинтересованы «впарить что-то по-быстрому». Он рассказал, что за машинами на этот авторынок едут люди со всей России, в том числе из Сибири, Якутии и Магадана. Они якобы признают только японские машины и говорят, что доверяют продавцам «Зеленого угла» свою жизнь, так как «сломаться на зимней трассе в этих регионах — значит погибнуть».

Однако, по словам Ильи Вялкова, на рынке встречается и так называемый «топляк» — машины, которые побывали под водой, но выглядят как новые. Причем знают об этом только опытные приморские сервисмены. «Продавцы вас будут уверять, что все в порядке, даже когда вы откроете бардачок и оттуда потечет вода. Они большие мастера», — отмечает Илья Вялков.

Авторынок «Зеленый угол» появился во Владивостоке еще в 1993 году и существует до сих пор. До него, как рассказал в рамках спецпроекта «Русский форсаж» автор книги «Правый руль» Василий Авченко, был еще один рынок праворульных японских машин — на стадионе «Строитель», но жители близлежащих домов были недовольны торговлей под их окнами, поэтому продавцы переместились в «Зеленый угол». Этот район стали называть «зеленым», так как исторически в этом месте заканчивалась городская застройка и начинался пригород. В 1990-е, когда авторынок японских авто уже начал работать в этом районе, его стали считать «зеленым» из-за долларов, которыми было принято рассчитываться в то время, рассказал Авченко.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, который расцвел в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.

Русский форсаж
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