Женщина отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия

Жительница Канады отметила 100-летний юбилей и рассказала, как прожить долгую и активную жизнь. Об этом сообщает Elliot Lake Today.

Знаменательную дату Эвелин Рид отпраздновала в понедельник, 8 ноября, в кругу родных и друзей. Женщина раскрыла секрет своего долголетия: она считает им постоянный и разнообразный труд, которым она занималась всю жизнь.

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Рид родилась в городе Линдси, провинция Онтарио. В 1942 году она вышла замуж и до конца Второй мировой войны, как и ее муж, работала на производстве товаров для армии — занималась изготовлением лямок для военных рюкзаков. После войны супруги купили ферму и стали выращивать овес и разводить кур.

За время жизни на ферме у Ридов родились пятеро детей. Вскоре семья перебралась в город Су-Сент-Мари в Онтарио, где Джек устроился на сталелитейный завод, а Эвелин стала представителем крупной косметической компании и даже завоевала награду лучшего сотрудника Канады. Позже супруги занимались доставкой газет в городе Эллиот-Лейк.

По словам женщины, главное, что нужно для долголетия — не опускать руки и всегда что-нибудь делать. «Просто дай себе пинок под зад и продолжай работать!» — подытожила Рид рассказ о своей жизни.

Ранее жительница 100-летняя Великобритании раскрыла секрет своего долголетия. Пенсионерка уверена, что прожила так долго, потому что регулярно занимается фитнесом.