Представлена новая версия Windows

Microsoft представила особую версию Windows 11, предназначенную для школ и учебных учреждений. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании.

Согласно описанию, новая ОС будет доступна только на новых недорогих устройствах и только для образовательных учреждений. 11 SE оптимизировали для работы с браузером Microsoft Edge, программами пакета Office и облачными службами Microsoft. Также пользователи ОС смогут выбирать сторонние программы, например, Zoom или Chrome. «Мы хотим дать школам возможность использовать то, что им лучше всего подходит», — отметил представитель компании Пейдж Джонсон (Paige Johnson).

По словам журналистов, большая часть отличий новой операционной системы от Windows 11 незаметна. В частности, 11 SE поставляется без магазина приложений Microsoft Store, чтобы администраторы учебных заведений могли контролировать количество установленных программ и виджетов.

ОС будет поставляться с ноутбуками Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo. Также Microsoft представила бюджетный ноутбук Surface Laptop SE, который имеет 11,6-дюймовый экран, процессор Intel Celeron, четыре гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Устройство оценено в 249 долларов.

Windows 11 SE была раскрыта в июне. Инсайдеры назвали новый продукт упрощенной версией Windows 11, которая значительно ограничивает возможности пользователей.