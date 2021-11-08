В Windows исчезли «Ножницы»

Некоторые пользователи Windows 11 пожаловались на исчезновение встроенного приложения «Ножницы». Об этом сообщает издание The Verge.

Предназначенная для создания скриншотов программа исчезла на ряде компьютеров под управлением актуальной ОС от Microsoft. По словам специалистов, это произошло из-за просроченного сертификата операционной системы 31 октября. Кроме «Ножниц» у многих пользователей исчезла сенсорная клавиатура и ряд эмодзи.

В Microsoft уже отреагировали на проблему. В компании заявили о патче KB4006746, который можно установить через «Центр обновления Windows». Количество пользователей, которые столкнулись с подобной проблемой, не раскрывается. Встроенное в ОС приложение «Ножницы» впервые появилось в системах от Microsoft в Windows Vista в 2007 году.

По словам журналистов, некоторые обладатели лицензионных копий Windows не получили возможность установить патч. В этом случае пользователям предложили временно изменить системную дату на устройстве на 30 октября или воспользоваться для создания скриншотов функцией Print Screen.

В начале ноября энтузиасты обнаружили в Windows 11 ошибку, из-за которой в ОС появлялись тысячи пустых папок. У некоторых пользователей Windows 10 также появляются пустые каталоги.