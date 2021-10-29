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Windows 11 установят нейросети

Нейросети помогут установить Windows 11
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Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

В Microsoft рассказали о помогающей распространять Windows 11 нейросети. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители компании отметили, что спустя почти месяц после релиза операционной системы нового поколения Microsoft увеличила объемы развертывания Windows 11 для установки. Специалисты отметили, что распространению ОС на большее количество ПК способствует особая модель машинного обучения.

«Мы продолжим обучать нашу модель нейросети на протяжении поэтапного развертывания, чтобы обеспечить плавное обновление», — отметили в корпорации.

В компании напомнили, что в первую очередь Windows 11 будет распространяться среди пользователей, чьи компьютеры отвечают минимальным системным требованиям. Инженеры Microsoft предложили потребителям следовать рекомендациям ОС или установить на свои устройства приложение для проверки совместимости PC Health Check.

Ранее стало известно, что Microsoft работает над новым ноутбуком на базе упрощенной версии Windows 11. Ориентированная на образовательный сектор модель будет иметь 11,6-дюймовый экран, процессор Intel Celeron N4120, до восьми гигабайт оперативной памяти.

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