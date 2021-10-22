Обновления Windows получат срок годности

Microsoft: каждое обновление Windows будет иметь срок годности для установки

В Microsoft рассказали, что каждое обновление для Windows будет иметь свой срок годности. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам руководителя программы коммуникаций и группы обслуживания Windows Кристин Ахонен, в Microsoft изменят практику распространения апдейтов системы. Так, актуальные ОС будут получать два или три небольших обновления безопасности каждый месяц. При этом если пользователь пропустит апдейт, то не сможет установить его по прошествии определенного времени.

Данная мера вызвана тем, чтобы пропустившему серию обновлений потребителю не пришлось затем загружать на свой ПК все накопившиеся апдейты. Пользователю нужно будет скачать только самую последнюю версию, которая содержит все необходимые изменения. Это должно облегчить опыт взаимодействия пользователя и работу системных администраторов.

При этом старые ОС, которые уже не являются актуальными, будут продолжать получать все обновления безопасности. Однако апдейты для них будут выходить реже — около одного раза в месяц. К таким операционным системам относятся Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2, Windows Servers 2008 SP2, Windows 8.1, Windows Server 2012 и Windows Server 2012.

В конце сентября в Microsoft рассказали, что обновления для Windows будут иметь уменьшенный размер. Благодаря оптимизации в компании удалось сократить размер апдейтов примерно на 40 процентов.