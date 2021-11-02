В Windows 11 нашли тысячи пустых папок

В Windows 11 обнаружили ошибку, в результате которой система создает пустые каталоги. Об этом сообщили авторы блога gHacks.

Пустые папки нашли в системном разделе операционной системы. По словам специалистов, они появляются в подразделе Local раздела AppData — здесь обычно хранятся используемые приложениями данные. Как заметили авторы, как правило, система создает десятки или сотни пустых каталогов, название которых заканчивается на слово .tmp. Причем, по сообщениям некоторых пользователей, иногда их количество исчисляется тысячами штук.

Некоторые папки могут быть скрыты: для их поиска может потребоваться включение отображения скрытых файлов операционной системы. Как заметили специалисты, они не могут объяснить появление пустых каталогов в системном разделе Windows. По-видимому, тысячи папок никак не влияют на производительность ОС.

Позже авторы заметили, что подобная ошибка существует как минимум с 2019 года. У некоторых пользователей Windows 10 также появляются пустые каталоги.

Ранее пользователи обратили внимание, что после очередного обновления Windows 11 в системе сломалась функция удаленной печати. Представители Microsoft пообещали исправить ошибки в будущем.