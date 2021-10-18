На Canon подали в суд за отключение принтеров

Пользователи принтеров Canon подали коллективный иск к компании за отключение девайсов при отсутствии чернил. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Судебный процесс начался с иска Дэвида Ликрафта (David Leacraft), который заявил, что производитель оргтехники ввел его в заблуждение. Потребитель рассказал, что его многофункциональное устройство Pixma MG6320 перестало сканировать документы после того, как в девайсе закончились чернила. Ликрафт удивился, так как наличие чернил связано с функцией печати и не должно влиять на функцию сканирования в МФУ.

«Истец Ликрафт не купил бы устройство или не заплатил бы за него столько, если бы знал, что ему придется поддерживать чернила в устройстве для сканирования документов», — отметили представляющие интересы пользователя юристы. Кроме упомянутого владельца МФУ в суд на Canon подали еще несколько потребителей с аналогичными исками.

Адвокаты истцов полагают, что компания вынуждает потребителей постоянно докупать расходные материалы. Коллективный иск был подан в Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка, пользователи требуют не менее пяти миллионов долларов в качестве компенсации, не считая покрытия судебных издержек.

По словам журналистов, они не нашли в технической документации Canon упоминания того, что наличие чернил непосредственно связано с остальными функциями МФУ. Однако в инструкции устройств говорится, что для сохранения надлежающей работоспособности принтеры должны быть постоянно заправлены. В компании Canon USA не ответили на запрос издания.

В середине октября производитель офисного оборудования Brother рассказал о проблемах его девайсов при взаимодействии с Windows 11. Проблемы возникают в случае подключения принтеров бренда через USB-интерфейс.