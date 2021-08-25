Самую дорогую в мире говядину напечатали на 3D-принтере

Исследователи из Японии с помощью полученных от коров стволовых клеток напечатали на 3D-принтере мраморную говядину вагю. Работа ученых опубликована в журнале Nature Communications.

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Говядина вагю — считающаяся самой дорогой в мире — содержит большое количество внутримышечного жира, придающего мясу характерный вкус и мраморный узор. Исследователи из Осакского университета с помощью 3D-печати постарались воссоздать его текстуру максимально точно. «Использовав гистологическую структуру говядины вагю как макет, мы разработали метод 3D-печати, который позволяет воспроизводить сложные структуры с заданными характеристиками — такие как мышечные волокна, жир и кровеносные сосуды», — рассказал один из авторов исследования Кан Дон Хи.

Ученые использовали два типа мультипотентных стволовых клеток — миосателлиты (клетки мышечной ткани) и мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани. Из них с помощью биопечати на геле из коллагеновых сухожилий были получены 72 волокна (42 мышечные ткани, 28 жировых и два капилляра), которые затем по макету преобразовали в трехмерную структуру.

По мнению исследователей, их технология позволит потребителям персонализировать заказываемое мясо под себя на основе вкусовых и диетических предпочтений в будущем.

