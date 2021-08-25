Наука и техника
 
Последние новости
Путину пожаловались на Снежану Денисовну из «Нашей Russia»
Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС
Модель с лицом мистера Бина пожаловалась на издевательства в сети
В России девушку засосало насосом в бассейн пятизвездочного отеля
Лавров пошутил о планах Зеленского «приватизировать» празднование Нового года
Раскрыты подробности о доме престарелых под Москвой с «бесчеловечными условиями» 
Путин заявил о необходимости совершенствования системы оплаты труда педагогов
Подсчитан ущерб от наводнений в Германии
Samsung начала блокировать телевизоры по всему миру
Новости партнеров
Прослушать новость

Самую дорогую в мире говядину напечатали на 3D-принтере

Японским ученым удалось при помощи 3D-печати воссоздать структуру говядины вагю
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Исследователи из Японии с помощью полученных от коров стволовых клеток напечатали на 3D-принтере мраморную говядину вагю. Работа ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Говядина вагю — считающаяся самой дорогой в мире — содержит большое количество внутримышечного жира, придающего мясу характерный вкус и мраморный узор. Исследователи из Осакского университета с помощью 3D-печати постарались воссоздать его текстуру максимально точно. «Использовав гистологическую структуру говядины вагю как макет, мы разработали метод 3D-печати, который позволяет воспроизводить сложные структуры с заданными характеристиками — такие как мышечные волокна, жир и кровеносные сосуды», — рассказал один из авторов исследования Кан Дон Хи.

Ученые использовали два типа мультипотентных стволовых клеток — миосателлиты (клетки мышечной ткани) и мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани. Из них с помощью биопечати на геле из коллагеновых сухожилий были получены 72 волокна (42 мышечные ткани, 28 жировых и два капилляра), которые затем по макету преобразовали в трехмерную структуру.

По мнению исследователей, их технология позволит потребителям персонализировать заказываемое мясо под себя на основе вкусовых и диетических предпочтений в будущем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России научились лечить переломы в два раза быстрее
Ученые напечатали на 3D-принтере полноразмерное человеческое сердце
В России начнут использовать напечатанные барабанные перепонки
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0521 июля
Участники Тамбовского восстания

«Их расстреливали без суда»

Почему сто лет назад советская власть травила народ газом и брала детей в заложники
11:1726 июля

Турецкие беспилотники оснастят украинскими двигателями

17:0423 августа

Выявлено новое полезное свойство женского молока

16:4223 августа

В Солнечной системе нашли массу чужеродных объектов

Наука и техника00:0218 июля
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо

Мозг из машины.

Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
16:0423 августа

Путин поручил модернизировать Военно-морской флот

15:4523 августа

В России показали замену Windows

15:2323 августа

Первую партию танков «Армата» отгрузили

Наука и техника00:0330 июня
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)

«Они были обречены»

50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
15:0123 августа

МиГ-29 сгорел в Астраханской области

14:4823 августа

Путин заявил о строительстве двух атомных подлодок

14:3823 августа

Оценена эффективность нового препарата против коронавируса

Россия
Путин заявил о необходимости совершенствования системы оплаты труда педагогов
Раскрыты подробности о доме престарелых под Москвой с «бесчеловечными условиями»
«Не хочу больше этого зоопарка»
Как сложились судьбы российских вундеркиндов
Путину пожаловались на Снежану Денисовну из «Нашей Russia»
«Таких пожаров не было никогда»
Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
Вильфанд назвал сроки появления заморозков в Москве
Последние герои СССР.
Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Российские компании массово пожаловались на падение выручки
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Кремль прокомментировал возможный всплеск инфляции из-за выплат пенсионерам
Такси — не роскошь.
Как DiDi и другие сервисы помогли нам до этого докатиться
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Абоненты «МегаФона» получат уникальные условия для подписки на сервис GFN.RU
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил отказавшуюся уходить из квартиры знакомую
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Бывшего замначальника таможни в Приморье осудили на 12 лет колонии за взятки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского гаишника задержали после взятки
«Напугать так, чтобы домой уехали»
Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
Россиянка под давлением мужа обвинила подполковника МВД в насилии
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Супермена сделают геем
«Ой, девки, загуляю!»
Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
Исхудавшая до 30 килограммов МакSим начнет заново учиться ходить
Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
 
Актера фильма Marvel и «Дюнкерка» избили в Ирландии
«Больше не выдержу съемок с ним»
Звезда «Воспоминаний» о сложных женщинах, токсичных мужчинах и невыносимом Хью Джекмане
Театр Ермоловой будет судиться с уволенными актерами после жалобы Путину
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда Comedy Woman рассказала о брачном контракте с мужем-итальянцем
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
23-летняя блогерша погибла при съемке видео для TikTok
Хакер из российской группировки оценил давление силовиков
Россиянам рассказали об опасности сохранения паролей в браузере
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Знаменитости ввели в моду оголяющий грудь топ
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини популярного бренда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Знаменитости полюбили наряды с эффектом наготы и запустили новый тренд
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Создана литий-металлическая батарея с рекордной удельной ёмкостью
10 альтернатив отечественной «Буханке»
Многофункциональные автомобили, не боящиеся бездорожья
Новые автомобили Lada подорожают с наступлением осени
«Шёлковый путь»: неудавшийся Дакар по-сибирски
Что случилось с российским ралли-марафоном
Opel представил электрокар, за руль которого пустят с 15 лет
Кастомизируй это! Самые интересные машины фестиваля Кастом Weekend
Кадиллаки, Волги, Москвичи и один невероятный ЕрАЗ
Haval выбрал новое имя для «Большой собаки» в России
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«В России намного больше порядка»
История эквадорца, который переехал в Петербург и полюбил местный рок
Дудь взял интервью у новоусманского звонаря
В «Таганае» во время аномальной жары снова расцвели весенние растения
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Коми сто мастеров связали шестиметровый ковер
Все материалы