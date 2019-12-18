В России начнут использовать напечатанные барабанные перепонки

В России начнут использовать напечатанные на биопринтере барабанные перепонки для помощи пациентам, сообщил директор Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М. Сеченова Петр Тимашев. Его слова приводит агентство «Москва».

Ученые Сеченовского университета успешно завершили испытания на животных. Теперь нужно получить одобрение для работы с добровольцами.

Тимашев отмечает, что перепонки будут трансплантировать тем, у кого образуется отверстие или разрыв в барабанной перепонке. Он также пояснил, что в клинической практике российских больниц технология появится в течение 10 лет. Однако если государство продолжит финансирование «Проекта 5-100», то напечатанные перепонки смогут пересаживать уже через пять-семь лет, отметил директор.

В марте этого года Росатом сообщал о планах открыть первый Центр аддитивных технологий в Москве в 2019 году и начать производство серийных 3D-принтеров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!