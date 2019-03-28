«Росатом» запустит серийное производство 3D-принтеров

«Росатом» планирует открыть первый Центр аддитивных технологий в Москве в 2019 году и начать производство серийных 3D-принтеров, говорится в сообщении ТАСС с ссылкой на пресс-службу топливной компании «ТВЭЛ» (входит в «Росатом»).

Корпорация не только запустит в производство сертифицированные в качестве отечественной разработки серийные машины, но и начнет выпускать собственное программное обеспечение для 3D-печати, а также откроет первый Центр аддитивных технологий, который будет оборудован пятью 3D-принтерами различных моделей.

В состав ТВЭЛ входит компания-интегратор «Русат», которая развивает аддитивные технологии в рамках всей атомной отрасли России и благодаря которой «Росатому» удалось разработать конструкторскую документацию на типовой ряд 3D-принтеров RusMelt. Серийное производство машин начнется на площадке научно-производственного объединения «Центротех» (входит в ТВЭЛ) в городе Новоуральске Свердловской области в самое ближайшее время.

Центры аддитивных технологий будут выполнять заказы по 3D-печати, а также демонстрировать возможности технологий концерна «Росатом» потенциальным заказчикам изделий и оборудования, уточнил генеральный директор компании «Русат» Алексей Дуб.

Корпорация ожидает, что к 2025 году мировой рынок аддитивного производства достигнет 45 миллиардов долларов, а к 2035 году превысит 350 миллиардов при опережающих темпах усиления конкуренции. Так, за последнее время цена 3D-принтеров снизилась на 30 процентов, а стоимость производимых на них изделий — до 90 процентов. Специалисты «Росатома» полагают, что в будущем цены на 3D-принтеры и порошки для аддитивной печати могут снизиться еще на 30 процентов, отмечается в сообщении ТАСС.

Портфель потенциальных заказов, наработанный «Русатом» в первый год после основания компании, оценен руководством компании в сумму более чем в 2 миллиарда рублей. «Стратегия развития бизнеса предполагает к 2025 году увеличить портфель твердых заказов до 25,9 миллиарда рублей, в том числе 18,4 миллиарда рублей — по зарубежным проектам, к 2030 году — до 61,6 миллиарда рублей, 46,8 миллиарда рублей — экспортные заказы»,— добавили в пресс-службе компании «ТВЭЛ».

