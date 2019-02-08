«Росатом» отчитался об успешном этапе проекта по лечению рака печени

Доклинические испытания препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 для лечения рака печени идут очень успешно, — сообщил директор Физико-энергетического института имени Лейпунского (входит в «Росатом») Андрей Говердовский. Об этом ученый заявил РИА Новости. По его словам, в следующем году разработчики перейдут уже к клиническим испытаниям.

Испытания нового препарата проводятся на базе Медицинского радиологического научного центра имени Цыба (МРНЦ) с участием специалистов Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ). Успешность сотрудничества ФЭИ и МРНЦ заключается по мнению Говердовского в том, что «мы делаем радиоизотоп, они — носитель. Это настоящее сотрудничество, оно идет очень успешно», — подчеркнул ученый.

В России ежегодно диагностируется около семи тысяч случаев первичного рака печени и порядка 130 тысяч случаев метастатического рака печени. Проблема заключается в том, что первичный рак печени плохо поддается химиотерапии, а метастатический рак практически не поддается такому виду лечения.

Важным фактором, сдерживающим широкое применение иностранных радиофармпрепаратов для лечения рака печени в нашей стране являются их высокая стоимость и небольшой срок годности из-за короткого (64,1 часа) периода полураспада изотопа Y-90. Поэтому в России и появилась идея создать препарат на основе микросфер сывороточного альбумина (белка крови) с иттрием-90. Такие микросферы «застревают» в пределах сосудистой сети опухолей и таким образом обеспечивают уничтожение раковых клеток путем облучения.