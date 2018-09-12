В «Росатоме» кооперацию назвали условием развития мировой атомной энергетики

Качественного развития мировой атомной энергетики не будет без комбинации лучших решений и технологий. Об этом на полях IV Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что одно из основных направлений международного сотрудничества госкорпорации — это кооперация. «И мы готовы в этом направлении идти. В этом смысле нам крайне интересны наши зарубежные партнеры, обладающие сравнимыми с нами компетенциями — машиностроительные и другие направления, которые есть сегодня в Японии и Корее, цифровые продукты, которые умеют создавать наши европейские партнеры. Наши китайские партнеры славятся хорошей организацией строительных работ — умением точно и в срок проводить большие объемы таких работ и так далее», - отметил он.

По словам Алексея Лихачева, при условии сохранения за Российской Федерацией дизайна самой станции и компетенций в ядерном острове на остальных направлениях в разных проектах госкорпорация готова комбинировать участие тех или иных стран. «И понятно, что более энергично мы будем привлекать те страны, которые дадут нам площадки для развития наших компетенций у них», — заявил глава «Росатома», отметив, что Китай в этом смысле «очень хороший партнер».

Он отметил, что сейчас госкрпорация работает над расширением сотрудничества с Китаем и выходом в этой сфере на новые уровни. В частности, «Росатом» обсуждает с китайскими партнерами возможность совместного строительства АЭС в третьих странах.

Ожидается также, что построенный с участием России в Китае четвертый энергоблок Тяньваньской АЭС к марту 2019 года начнет выработку электроэнергии.

Россия и КНР много лет активно развивают сотрудничество в атомной сфере. В 2007 году были запущены в эксплуатацию первые два блока Тяньваньской АЭС, которая по оценкам экспертов МАГАТЭ является одной из самых безопасных в мире.

В настоящее время российская госкорпорация «Росатом» занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, объединяет около 400 предприятий и научных организаций. У компании первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом, второе — по запасам урана и третье — по объему его добычи.