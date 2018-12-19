«Росатом» запустил «Логос Аэро-Гидро»

Госкорпорация «Росатом» представила расчетно-математический комплекс «ЛОГОС Аэро-Гидро», позволяющий моделировать различные физические процессы в авиационной и автомобильной промышленности, атомной энергетике, ракетно-космической отрасли и по своему функционалу практически не имеет себе равных. Этот инструмент может также может быть использован при разработке новых материалов.

Путь становления уникального отечественного цифрового продукта был начат десять лет назад в Сарове, на предприятии «Росатома» РФЯЦ-ВНИИЭФ.

На презентации «ЛОГОС Аэро-Гидро» присутствовали партнеры «Росатома» — руководители подразделений Московского авиационного института, конструкторского бюро машиностроения имени Африкантова, компаний «Малахит Интеллектуальные Системы», «Сухой», «Ил», которые не только пользуются этим продуктом, но принимали активное участие в его доработке. По словам партнеров госкорпорации, представленная система математического моделирования физических процессов не уступает лучшим зарубежным аналогам, а во многом даже их превосходит.

Особую актуальность по мнению выступивших специалистов комплекс «ЛОГОС Аэро-Гидро» представляет сейчас, когда значительно выросли санкционные риски и обострилась проблема доступности передовых технологий. «Мы в первую очередь нацелены на внутренний рынок, — подчеркнула директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева. — «Логос» соответствует мировым стандартам, мы провели многократные испытания и понимаем, что продукт соответствует мировым требованиям. Но сейчас наша первоочередная задача в силу политической ситуации обеспечивать собственные предприятия отечественными продуктами мирового класса для решения инженерных задач».