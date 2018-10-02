Эксперты оценили перспективы российского рынка аддитивных технологий

Российский рынок аддитивных технологий в 2018 году может превысить 6 миллиардов рублей. Такое мнение прозвучало в ходе конференции, проводимой Институтом легких материалов и технологий (ИЛМиТ) совместно с НИТУ «МИСиС» и посвященной расширению применения аддитивных технологий в авиакосмической отрасли. Об этом сообщили «Ленте.ру» в «РУСАЛе», принимавшем участие в конференции.

В ходе конференции говорилось о том, что, по оценкам экспертов, ежегодно отечественный рынок аддитивных технологий в среднем растет на 20 процентов. Например, в 2017 году он составил около 5,3 миллиарда рублей.

Аналитики рынка также отметили, что за последние несколько лет в России произошел значительный скачок в развитии аддитивных технологий, в том числе в области разработки новых материалов, создания отечественного оборудования и формирования нормативной базы. В частности, на заводах «РУСАЛа» освоено производство порошков для 3D-печати и уже осуществляются серийные поставки. Качество продукции отмечено положительными отзывами от ведущих мировых производителей 3D-принтеров.

«Аддитивные технологии — самое динамично развивающееся направление в промышленности. Наиболее важно, что предприятия автомобилестроительной и авиакосмической отрасли готовы к кооперации, и пул разработчиков комплексных решений постоянно расширяется. "РУСАЛ" и ИЛМиТ также открыты к такому сотрудничеству», — отметил в ходе конференции технический директор «РУСАЛа» Виктор Манн. «Совместно с "РУСАЛ" мы работаем над дальнейшим расширением линейки продукции и совершенствованием инжиниринговых решений для аддитивного производства, которые, в первую очередь будут востребованы в авиакосмической отрасли», — рассказал, в свою очередь, директор по науке ИЛМиТ Роман Вахромов.

По оценкам аналитиков к 2025 году аддитивные технологии вытеснят традиционные при изготовлении 25 процентов деталей в авиакосмической отрасли и до 50 процентов деталей, получаемых точной штамповкой в высокотехнологичных отраслях машиностроения.