«Росатом» поучаствовал в создании систем для китайского лунного аппарата

Госкорпорация «Росатом» разработала одну из систем китайского космического аппарата «Чанъэ-4», запущенного 8 декабря для исследования обратной стороны Луны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя «Росатома».

«"Росатом" создал один из важных элементов китайской миссии "Чанъэ-4". Тепловые блоки, разработанные в Российском федеральном ядерном центре — ВНИИ экспериментальной физики, являются единственным оборудованием, принятым китайским космическим агентством от России»", — сказал представитель госкорпорации. По его словам, тепловые блоки — это радиационные источники тепла (РИТ) и радиоизотопные источники электроэнергии (РИТЭГ), предназначенные для энергоснабжения систем китайской лунной миссии.

Он также добавил, что корпуса тепловых блоков были изготовлены из композиционных материалов специалистами входящего в «Росатом» «НИИграфит».

Лунный аппарат «Чанъэ-4» был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря. Основная задача аппарата, состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании малоизученной обратной стороны Луны. После четырех недель полета «Чанъэ-4» должен приземлиться в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе.