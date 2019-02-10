Китайцы напечатали на 3D-принтере самый длинный мост и сэкономили

Пекинская архитектурная школа университета Цинхуа напечатала из бетона на 3D-принтере мост длиной 26,3 метра. Об этом пишет Dezeen.

Утверждается, что пешеходный мост шириной 3,6 метра, проходящий через канал в районе Баошань, стал самым протяженным сооружением такого рода в мире. Авторы проекта повторили арочную форму самого старого старого, 1400-летнего китайского моста Аньцзи.

По словам дизайнеров, напечатать мост оказалось на треть дешевле в сравнении с традиционным возведением. Сэкономить удалось за счет отсутствия арматуры и обрешетки.

Одноарочный мост построен из полиэтиленового фибробетона с добавками добавок. Он состоит 176 бетонных блоков, которые были напечатаны с использованием двух систем 3D-печати с роботизированной рукой. На печать всех элементов ушло 450 часов.

В мост встроена система мониторинга, которая будет фиксировать деформацию бетона с течением времени.

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