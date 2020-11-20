Ученые напечатали на 3D-принтере полноразмерное человеческое сердце

Ученые из Университета Карнеги — Меллон напечатали на 3D-принтере полноразмерное человеческое сердце. Об этом сообщает научный журнал ACS Biomaterials Science & Engineering.

Для воссоздания человеческого органа специалисты использовали природный полимер — альгиновую кислоту. Это вещество добывается из разных видов водорослей. Его можно использовать в качестве основы для материала, схожего с живыми мягкими тканями. Отмечается, что при печати сердца исследователи воспользовались уже существующей технологией, однако они впервые воссоздали сердце в масштабе 1:1, причем для выполнения этой задачи понадобилось сконструировать новый 3D-принтер.

Искусственная модель может быть использована при обучении медиков — на ней можно тренироваться перед проведением операций на живых пациентах. Эластичность напечатанного сердца позволяет не только разрезать его, но и сшить.

Ранее американская компания Czinger Vehicles продемонстрировала напечатанную на 3D-принтере машину. Производитель уточнил, что автомобиль под названием 21C выпустят ограниченной партией в 80 экземпляров.