В России научились лечить переломы в два раза быстрее

Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию, которая помогает сокращать скорость восстановления поврежденных костей. Теперь они стали лечить переломы в два раза быстрее, сообщает журнал Modern Technologies in Medicine.

Специалисты предложили наносить биоактивные покрытия на поверхность имплантов, которые созданы с помощью 3D-принтера. Они выявили оптимальные структурные параметры титановых имплантатов, после чего научились улучшать их на основе биоактивного кальций-фосфатного покрытия.

Новый способ лечения переломов уже успешно применяют в травматологическом Центре Илизарова. Аналогичные импланты установили более чем 400 пациентам в возрасте от шести до 50 лет из России, Франции и других стран. Кроме того, их успешно применяют и в ветеринарии.

Ученые не только оптимизировали свойства изделия, но и сократили объем дорогостоящих проектов перед выпуском нового вида имплантов на рынок.

«По результатам совместных исследований со специалистами Центра до сих пор не наблюдалось ни одного случая отторжения организмом наших имплантатов, а скорость восстановления нормальной структуры костей и мышц благодаря покрытию выросла вдвое», — подчеркнул доцент научно-образовательного центра Б. П. Вейнберга ТПУ Сергей Твердохлебов.

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