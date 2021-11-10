Краснодарский полицейский принуждал нарушительницу ПДД к сексу в качестве штрафа

Краснодарский полицейский пытался переспать с нарушительницей ПДД вместо выписки штрафа, но в итоге ему пришлось ограничиться взяткой в 15 тысяч рублей. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на свои источники.

По данным Telegram-канала, в станице Новоджерелиевской инспектор остановил женщину за рулем легкового авто за разворот в неположенном месте. Угрожая женщине лишением водительских прав, полицейский склонял ее к сексу.

Но ему помешал неожиданно появившийся коллега, другой инспектор. Тогда полицейские вызвали мужа провинившейся, который привез им 15 тысяч рублей. После этого инспекторы отпустили супругов без штрафа.

Однако каким-то образом руководство узнало о случившемся. Оба инспектора уволены, против них возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Кроме того, в отношении одного из них возбуждено дело за понуждение к действиям сексуального характера.

Официальных комментариев от следствия или полиции пока нет.