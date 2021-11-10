Названы причины снижения автономности 5G-смартфонов

Причиной быстрой разрядки смартфона с поддержкой 5G является активная функция определения местоположения. Об этом сообщает издание GziChina.

Журналисты ссылаются на сообщение Xiaomi, которое компания опубликовала в своих соцсетях. Специалисты корпорации перечислили причины, по которым 5G-смартфоны слишком быстро разряжаются. Главной была названа функция геолокации: подсчитано, что из-за нее слишком быстро садится батарея устройства в 18 процентах случаев.

Также аккумулятор быстрее теряет энергию по причине запуска коротких видеороликов, игр и ответа на звонки. Автономность также может быть снижена из-за слишком высокой яркости экрана устройства и режима постоянно включенного дисплея. Автозапуск некоторых приложений тоже может повлиять на аккумулятор смартфона.

Представители компании рекомендовали пользователям отключить функцию определения местоположения в приложениях, в которых она может не потребоваться.

Весной журналисты BGR назвали способы улучшить автономность iPhone. К ним отнесли привычку чаще включать режим энергосбережения, также специалисты посоветовали отключить работу голосового помощника Siri в фоновом режиме и функцию обновления приложений в фоне.