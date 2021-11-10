Вирусологи оценили обнаружение блокирующего распространение COVID-19 продукта

Сообщение о том, что пиперин в черном перце способствует замедлению распространения коронавируса, нуждается в тщательной проверке — сначала на животных, а потом на больных людях. Об этом в разговоре с RT заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя обнаружение российскими учеными блокирующего распространение COVID-19 продукта.

По его словам, задача ученых — искать новые подходы к решению таких важных вопросов. «Можно только приветствовать такие исследования. Другое дело, если такую находку сразу предложат для борьбы с COVID-19 без специальных проверок, то это будет нехорошо», — добавил вирусолог.

Результаты исследования ученых оценил и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Комментарий такой же, как и по поводу всех волшебных таблеток: если это так, проведите испытания и опубликуйте результаты в рецензируемом журнале. Тогда поговорим предметно. А пока что повода просто нет», — отметил он.

О том, что пиперин помогает замедлить распространение коронавируса, сообщили сотрудники Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Одна из авторов научной работы Ольга Остроумова объяснила, что это вещество, содержащееся в черном перце, изменяет липидную оболочку вируса.