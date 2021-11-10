Назван блокирующий распространение COVID-19 продукт

Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера назвали продукт, который помогает замедлить распространение коронавируса. Специалисты доказали, что этому процессу способствует черный перец, пишут «Ведомости».

Одна из авторов научной работы, главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова объяснила, что замедлить распространение COVID-19 помогают препараты, которые блокируют белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции. Для исследования специалисты отобрали 20 разных алкалоидов, которые испытали на моделях вирусных и клеточных мембран в присутствии частицы белка коронавируса.

«Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение — пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей», — подчеркнула Остроумова. По ее словам, это вещество изменяет липидную оболочку вируса.

В результате воздействия пиперина оболочка вируса утрачивает способность сливаться с мембранами клеток человека, в результате чего инфекция не проникает внутрь них. Благодаря этому процессу распространение COVID-19 останавливается. При этом коронавируса не станет устойчивым к пиперину, поскольку его мутации почти не влияют на липидную оболочку. Отмечается, что изученные алкалоиды могут лечь в основу ффективных БАДов для профилактики и терапии СOVID-19.

Ранее канадские ученые нашли у пожилых людей защитный механизм против COVID-19. Люди старше 50 лет производят больше антител против SARS-CoV-2.