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Россия стала хуже справляться с катастрофой

CCPI: Россия потеряла четыре позиции в рейтинге эффективности борьбы с изменением климата
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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Немецкая экологическая организация Germanwatch представила Индекс эффективности борьбы с изменением климата (Climate Change Performance Index, CCPI) за 2021 год, в котором оценила усилия стран по предотвращению глобального потепления. По сравнению с результатами 2020 года Россия стала хуже справляться с катастрофой и опустилась на 56 место, потеряв четыре позиции. Результаты исследования опубликованы на сайте объединения.

Индекс эффективности мер по противостоянию глобальному потеплению в стране достиг 35 — аналитики признали этот показатель очень низким. Чтобы его получить, исследователи оценили деятельность 64 государств по четырем аспектам: уровень выбросов парниковых газов, климатическая политика, развитие возобновляемой энергетики и потребление энергии. По всем категориям кроме последней Россия находилась в последней десятке.

Хуже всего, по мнению экологов, стране дается переход на возобновляемую энергетику и разработка эффективной климатической стратегии. Эксперты отметили, что Россия развивает солнечные и ветряные проекты, но в недостаточном объеме — согласно данным 2019 года, на «чистые» источники приходилось всего 2,7 процента от общего энергопотребления. Кроме того, в качестве замены вредного для планеты угля российское правительство предлагает газ, который также имеет значительный углеродный след.

Аналитики назвали «явно недостаточной» для предотвращения глобальной катастрофы и представленную Россией климатическую политику. Они не ожидают положительных изменений в ближайшем будущем. Исследователи заявили, что национальная цель по сокращению выбросов углекислого газа на 30 процентов к 2030 году несовместима с Парижским соглашением — оно подразумевает устранение 50 процентов эмиссий к этому сроку.

Период достижения Россией углеродной нейтральности (полной компенсации выбросов углекислого газа) также не соответствует всемирным обязательствам — страна запланировала перестать загрязнять планету парниковыми газами к 2060 году вместо указанного в договоре 2050-го.

Лидером в борьбе с глобальным потеплением, по версии Germanwatch, стала Дания с индексом 76,9. Следом за ней идут Швеция (74,5) и Норвегия (73,6). Однако названные государства занимают с третьей по пятую строчки рейтинга — первые три позиции экологи традиционно оставили пустыми, поскольку уверены, что ни одна страна в полной мере не выполняет требования Парижского соглашения по сдерживанию глобального потепления на уровне ниже двух градусов Цельсия. Три последние места в списке достались Ирану (26,4), Саудовской Аравии (24,5) и Казахстану (19,8).

Ранее британские ученые спрогнозировали, что при недостаточных усилиях мировых правительств в борьбе с катастрофой от ее последствий пострадает в 15 раз больше людей, чем зафиксировано в последние годы. Эксперты предупредили, что погибнет половина населения Земли, если рост среднемировых температур превысит отметку в четыре градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня.

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