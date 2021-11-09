Предсказано число жертв глобальной катастрофы

Британские ученые: более миллиарда человек могут пострадать от климатического кризиса

Британские ученые предсказали, что число жертв климатического кризиса во всем мире вырастет как минимум в 15 раз. Согласно исследованию Метеорологической службы Великобритании (UK Met Office), при росте среднемировых температур выше отметки в два градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня от глобальной катастрофы пострадают более миллиарда жителей планеты. Выдержки из научной работы опубликованы на сайте организации.

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Аналитики предупредили, что при повышении температуры до 4 градусов Цельсия от последствий климатических изменений может погибнуть половина населения Земли. Наиболее подверженными климатическим рискам оказались страны тропического пояса, такие как Бразилия, Эфиопия и Индия. Тем не менее исследователи ожидают, что последствия глобального потепления затронут все регионы мира.

Сотрудники метеорологической службы с помощью специального термометра изучили влияние нагревающейся влажной среды на организм человека. Ученые выяснили, что при показателе в 35 градусов Цельсия тело теряет способность охлаждаться за счет потоотделения — даже полностью здоровые и находящиеся в тени люди не смогут прожить в таких условиях более шести часов. Эксперты пришли к выводу, что допустимой для жизни и работы температурой следует считать 32 градуса Цельсия по влажному термометру. Однако, чтобы не умереть от теплового удара, человеку требуется отдыхать не менее десяти дней в году.

Ранее аналитики из TransitionZero подсказали эффективный способ избежать опасных для человечества погодных явлений. Чтобы быстро нейтрализовать выбросы углекислого газа и удержать рост среднемировых температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия, климатологи посоветовали к 2030 году закрыть по всему миру три тысячи угольных электростанций. Для этого придется ежедневно закрывать по одному вредящему планете заводу.