Динозавр предупредил человечество о вымирании с трибуны ООН

В поддержку борьбы с глобальной катастрофой Программа развития ООН (UNDP) выпустила необычный ролик. Главным героем мини-фильма стал динозавр, который предупредил человечество о скором вымирании. Видео опубликовано на YouTube-канале всемирной организации.

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Нарисованный с помощью компьютерной графики доисторический монстр выступил перед делегациями стран и сотрудниками ООН с трибуны Генеральной Ассамблеи. Динозавр побудил всех жителей планеты перестать придумывать оправдания и начать бороться с выбросами парниковых газов и бедностью, которые могут привести к исчезновению человеческого вида. Он также назвал неоправданным в условиях глобального потепления государственное финансирование проектов по ископаемому топливу и сравнил это с вложениями вымерших видов в погубивший их астероид.

Представленный в рамках кампании «Не выбирайте вымирание» ролик стал первым в истории ООН, где использовали 3D-графику. Озвучили видео на английском, испанском и французском языках знаменитые актеры — Николай Костер-Валдау (играл в сериале «Игра престолов»), Эйса Гонсалес (из фильма «Годзилла против Конга») и Аиса Майга («Париж, я люблю тебя»).

Ранее в октябре ООН представила доклад, в котором призвала страны срочно удвоить усилия по предотвращению климатического кризиса. Исследователи спрогнозировали, что при текущих темпах сокращения выбросов углекислого газа рост средней температуры воздуха превысит отметку в 2,7 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. По условиям Парижского соглашения, потепление необходимо удержать на уровне 1,5 градуса Цельсия.