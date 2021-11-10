В Госдуме прокомментировали данные о вмешательстве России в миграционный кризис

На данный момент никакого вмешательства России в миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши не наблюдается. Такой комментарий дал первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Известиям».

Он предположил, что белорусский лидер Александр Лукашенко нагнетает обстановку. «Ситуация, которая складывается на белорусско-польской границе, может действительно осложнить отношения европейских стран с Белоруссией», — подчеркнул Чепа.

Опасно, что на границе могут быть провокации, а среди мигрантов могут оказаться и члены ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в России), отметил Чепа. В связи с этим зампред комитета Госдумы по международным делам призвал следить за всей ситуацией внимательно и осторожно.

8 ноября группа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на границе Белоруссии и Польши и попыталась преодолеть заграждения. По данным правительства Польши, численность беженцев достигала трех-четырех тысяч граждан. В Варшаве рассказали, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.