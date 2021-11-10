В Китае объявили «народную войну» коронавирусу

В китайском городе Хайхэ за информацию о COVID-19 заплатят миллион рублей

На северо-востоке Китая развернули «народную войну» против коронавируса, объявив вознаграждение за сведения об источниках вируса, пишет Global Times.

Речь идет о городе Хайхэ, расположенном в провинции Хэйлунцзян недалеко от границ с Россией — населенный пункт находится через реку от Благовещенска. Власти города объявили вознаграждение в размере 100 тысяч юаней (около 1,1 миллиона рублей). Эту сумму выплатят тем, кто сможет дать подсказки для расследования, как вирус снова появился в городе.

«Есть надежда, что широкая общественность сможет активно подключиться к отслеживанию вируса и предоставить данные», — выразили уверенность в администрации.

Как отметили власти, выявление источников COVID-19 на данный момент является «высшим приоритетом». Они также пообещали наказать тех, кто намеренно будет скрывать данные о коронавирусе в городе. Жители должны сообщать в полицию любые сведения, касающиеся контрабанды животных, незаконной охоты и трансграничной рыбалки. С 1 октября китайцев обязали проверять в Центре по контролю и профилактике заболеваний закупаемые в интернете импортные товары, особенно замороженные продукты.

На данный момент известно примерно о 200 инфицированных в городе.