В Китае нашли коронавирус в упаковках с морепродуктами из России

Главное таможенное управление Китая обнаружило коронавирус в упаковках с морепродуктами от двух российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В связи с обнаружением коронавируса в двух образцах с внешней упаковки двух партий замороженного лосося, импортированного из России, с сегодняшнего дня национальная таможня приостанавливает прием российских судов двух компаний», — говорится в сообщении китайской таможни.

Следы COVID-19 нашли на товарах с грузового судна компании Eglaine Mercury и производственного предприятия Zarya LLC. В самих компаниях уточнили РБК, что Китай ввел запрет на ввоз их продукции сроком на одну неделю.

В конце июля китайское правительство сообщило, что авиарейс, прилетевший из Москвы, стал причиной вспышки коронавируса в городе Нанкин. По данным официального Пекина, распространение болезни началось из-за нарушения правил санитарной обработки самолета одной из уборщиц нанкинского аэропорта.

