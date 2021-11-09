Китайский город на границе с Россией закрыли из-за вспышки коронавируса

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Хайхэ, расположенном в северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией — он находится через реку от российского Благовещенска. Местные власти объявили жесткий локдаун и пообещали вознаграждение за информацию об источнике болезни, пишет РИА Новости.

На данный момент известно примерно о двух сотнях инфицированных. Местный отдел пропаганды через социальную сеть WeChat сообщил жителям, что за ценные данные о начале вспышки обещают вознаграждение в размере 100 тысяч юаней (это 15,6 тысячи долларов). Также граждан призывают сообщать о незаконном пересечении границы, запрещенной охоте и рыбалке и приобретении импортных товаров через интернет без согласования с властями.

Локдаун в городе действует с 28 октября: из дома выходить может лишь один человек из семьи раз в два дня, предприятия работают по жесткому пропускному режиму, не ходит общественный транспорт и такси, город закрыт на въезд и выезд, исключение составляют лишь особые случаи.

В конце октября сообщалось, что китайская таможня приостановила прием торговых судов от двух российских компаний после того, как в упаковках с морепродуктами обнаружили коронавирус.