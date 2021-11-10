Секс на пляже оказался разрушительным для планеты

Группа ученых из нескольких университетов Испании и Австралии обнаружила разрушительное для планеты воздействие секс-туризма. Наплыв любителей случайных половых контактов на пляже повредил природные комплексы на популярном испанском курорте. К таким выводам пришли исследователи в своем докладе, он опубликован на портале ScienceDirect.

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В опасности оказались дюны Маспаломас на Канарских островах — одни из немногих сохранившихся в Европе перемещающихся песчаных холмов. В этой местности находятся редкие растения и обитают уникальные животные, некоторые из которых считаются эндемиками (встречаются на очень ограниченных территориях). Живописный заповедник привлекает туристов — многие едут туда в поисках случайного секса.

Ученые изучили около 300 популярных «секс-площадок» общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров и выяснили, что половая активность приезжих негативно сказалась на местной флоре и фауне. От выброшенных окурков, контрацептивов и вытоптанной травы пострадали десять видов растений и некоторые особи животных. Гигантские ящерицы Гран-Канарии часто принимают презервативы за медуз, съедают их и погибают.

Правительство Канарских островов обратило внимание на экологическую ситуацию в заповеднике Маспаломас и организовало несколько операций по расчистке побережий от мусора и мертвых растений. Власти также обязали владельцев курортов предупреждать гостей о необходимости защищать природу дюн.

Ранее эксперты назвали способы сделать секс более экологичным. Для этого необходимо выбирать смазки, презервативы, игрушки для взрослых и белье, производство которых наносит минимальный вред планете. В продаже уже появились интимные товары на солнечных батареях, а некоторые компании запустили программу утилизации секс-игрушек.