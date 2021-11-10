Google оштрафовали на миллиарды долларов

Европейский суд общей юрисдикции поддержал решение Еврокомиссии оштрафовать компанию Google на 2,4 миллиарда евро (2,8 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает CNBC.

По информации издания, в июне 2017 года исполнительный орган Европейского союза (ЕС) постановил оштрафовать Google на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете. Подразделение компании оспорило решение в суде высшей инстанции.

Тогда главный юрисконсульт корпорации Кент Уокер заявил, что Google «уважает, но не согласен с решением Еврокомиссии», а действия компании на рынке полезны как для рекламодателей, так и для пользователей. Однако суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. Отмечается, что решение может быть обжаловано и передано в высший суд ЕС.

8 ноября стало известно, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании Google и Telegram на шесть миллионов рублей за отказ удалять запрещенную на территории России информацию со своих ресурсов. В частности, компанию Google обязали выплатить два миллиона, а Telegram оштрафовали на четыре миллиона.