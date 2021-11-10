Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина

Умерла первая жена Александра Збруева, заслуженная артистка Валентина Малявина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Известно, что трагедия произошла еще 30 октября. Актриса театра и кино скончалась в возрасте 80 лет. Причина смерти не уточняется.

Валентина Малявина родилась в Москве 18 июня 1941 года. В 1962 году окончила театральное училище имени Щукина. На счету Малявиной более 40 ролей в различных фильмах. Актриса снималась в таких картинах, как «Иваново детство», «Король-олень», «Осенние соблазны», «Дневные поезда», «Подсолнух» и других. В 1993 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации.

В 2001 году Валентина Малявина ударилась головой при падении и в результате травмы потеряла зрение. Последние годы жизни звезда отечественного кинематографа провела в пансионате для престарелых.