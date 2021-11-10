Средний долг американца оказался почти 100 тысяч долларов

Потребительский долг в США составляет около 14,88 триллиона долларов, в среднем американцы должны по 93 тысячи долларов, пишет CNBC.
Миллениалы (молодые люди от 25 до 40 лет) задолжали по 87 тысяч долларов. Средний долг по кредитной карте у американцев оказался более 4000 долларов, по студенческому кредиту — почти 39 тысяч, по автокредиту еще 19 тысяч, а по персональному займу — более 12 тысяч долларов. По динамике роста долга миллениалы уступают только зумерам (люди до 24 лет) — год к году закредитованность у них растет на 11,5 и 67,2 процента соответственно.
Закредитованность населения США во втором квартале 2021 года росла самыми быстрыми за восемь лет темпами — она увеличилась на 2,1 процента, а общий объем обязательств граждан приблизился к 15 триллионам долларов.
Самый значительный вклад в увеличение объема долгов внесла ипотека. При этом миллионы американцев не в состоянии оплачивать аренду домов и ипотеку, несмотря на помощь правительства. Большинству жителей США не удалось отложить средства на будущие платежи за жилье, так как пособия по безработице и единовременные выплаты от государства тратились на подорожавшие товары и услуги.