Лидера Ореховской ОПГ осудят за нападение на милиционера 23 года назад

Главу Ореховской группировки Буторина будут судить за нападение на милиционера

Лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина будут судить за нападение на милиционера, которое произошло 23 года назад — по его указанию член банды Марат Полянский совершил покушение на сотрудника МВД. Об этом «Ленте.ру» в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным прокуратуры, Буторин в 1995 году инсценировал свою смерть, скрылся в Испании, откуда руководил Ореховской группировкой. В 1998 году он узнал, что делами банды активно интересуются в отделе по борьбе с организованной преступностью. Тогда глава ОПГ поручил устранение сотрудника милиции, который был заместителем начальника этого отдела, и снабдил Полянского всей необходимой информацией о жертве.

Полянский вместе с сообщником подкараулил милиционера и выстрелил ему в голову из винтовки калибра 5,6 миллиметров. Но сотрудник МВД выжил.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что покушение было совершено на капитана милиции Николая Петрова, заместителя начальника регионального отдела по организованной преступности УВД Центрального округа Москвы.

В настоящий момент обвинительное заключение утверждено, уголовное дело вскоре будет направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения.