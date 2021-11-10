Матвиенко рассказала о поправках в закон о единой системе публичной власти

В Совете Федерации готовят поправки в проект закона о единой системе публичной власти. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

Матвиенко высказала уверенность, что в Совфеде поддержат проект закона. Поправки в законопроекте необходимы для того, чтобы он стал юридически корректным.

«Закон очень полезный и нужный, мы с Госдумой работаем с "нулевого" чтения, идет активное обсуждение в обществе», — заявила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о региональной власти, определяющий полномочия субъектов, а также снимающий запрет для губернаторов избираться больше двух сроков подряд.