Правительство поддержало законопроект о региональной власти с учетом замечаний

Правительство России поддержало законопроект о региональной власти, определяющий полномочия субъектов, а также снимающий запрет для губернаторов избираться больше двух сроков подряд. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы.

Так, положения законопроекта, который касается установления региональных налогов и сборов, стоит синхронизировать с положениями Налогового кодекса России, исключив положения о региональных сборах и об установлении законами субъектов порядка взимания налогов и сборов, говорится в соответствующем документе.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти. Законопроект, авторами которого являются сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, подготовлен в развитие норм Конституции в единой системе публичной власти. Кроме того, он направлен на совершенствование организации публичной власти в регионах.