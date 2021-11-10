Автор закона о публичной власти ответил на критику из Татарстана

Непризнание закона о публичной власти СМИ Татарстана является попыткой привлечь внимание и поднять рейтинги — так один из авторов законопроекта, сенатор Андрей Клишас, ответил на статью, где предложение назвали скандальным. В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что система публичной власти обладает единством на всей территории России.

Одно из ведущих СМИ Татарстана «БИЗНЕС Online» 9 ноября опубликовало редакционный материал, где раскритиковало законопроект Клишаса — Крашенинникова, назвав его скандальным, и заявило о том, что продолжит называть главу республики Рустама Минниханова президентом.

«Как и кого будут называть СМИ, не имеет никакого значения, это попытка привлечь к себе внимание и поднять рейтинги. Система публичной власти обладает единством на всей территории РФ, это касается как построения системы органов публичной власти, так и полномочий и наименования главы субъекта Федерации», — заявил Клишас.

Государственная Дума 9 ноября приняла в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти, который определяет полномочия субъектов, а также снимает запрет для губернаторов избираться больше двух сроков подряд. Закон в том числе запрещает главе Татарстана называться президентом — республика ныне является единственным регионом России, где сохранено такое наименование для руководителя субъекта. Против принятия документа в первом чтении выступили шесть депутатов Госдумы от Татарстана.