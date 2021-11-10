Ветеран объяснил спасение выживших при теракте на Котляковском кладбище в Москве

Двоих выживших при теракте на Котляковском кладбище в Москве спас случай: они отошли от общей группы собравшихся там людей, чтобы рассмотреть надгробие. Об этом в среду, 10 ноября, «Ленте.ру» рассказал лидер Российского Союза ветеранов (РСВ) Афганистана Франц Клинцевич.

Материалы по теме Темные времена Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру» «Это было ужасное зрелище» 25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?

Теракт на Котляковском кладбище был совершен 25 лет назад, 10 ноября 1996 года. Бомба взорвалась на могиле главы Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея, убитого в 1994 году. В тот момент на кладбище проходили поминки по нему, на которых собралось множество людей.

«Незадолго до того я сломал ногу и лежал дома в гипсе. От нас туда пошел мой помощник Володя. Внезапно они с другом увидели надгробие — там была фамилия и имя их старого товарища, погибшего в Афганистане. Никто не знал, где его могила. Они были поражены этим и отошли от общей группы: в этот момент раздался взрыв. Так покойный товарищ спас жизнь», — рассказал Клинцевич.

Ранее стало известно, что судьба Михаила Смурова и Андрея Анохина, исполнителей теракта на Котляковском кладбище в Москве, сложилась по-разному после приговора по громкому делу. В результате взрыва заложенной ими бомбы погибла вдова Михаила Лиходея, а также 13 других его родственников и друзей. В организации теракта обвиняли Валерия Радчикова, предшественника Лиходея на посту главы фонда. Однако он был оправдан судом, а в 2001 году погиб в автокатастрофе.

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