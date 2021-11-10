Ветеран объяснил спасение выживших при теракте на Котляковском кладбище в Москве

Двоих выживших при теракте на Котляковском кладбище в Москве спас случай: они отошли от общей группы собравшихся там людей, чтобы рассмотреть надгробие. Об этом в среду, 10 ноября, «Ленте.ру» рассказал лидер Российского Союза ветеранов (РСВ) Афганистана Франц Клинцевич.
Теракт на Котляковском кладбище был совершен 25 лет назад, 10 ноября 1996 года. Бомба взорвалась на могиле главы Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея, убитого в 1994 году. В тот момент на кладбище проходили поминки по нему, на которых собралось множество людей.
«Незадолго до того я сломал ногу и лежал дома в гипсе. От нас туда пошел мой помощник Володя. Внезапно они с другом увидели надгробие — там была фамилия и имя их старого товарища, погибшего в Афганистане. Никто не знал, где его могила. Они были поражены этим и отошли от общей группы: в этот момент раздался взрыв. Так покойный товарищ спас жизнь», — рассказал Клинцевич.
Ранее стало известно, что судьба Михаила Смурова и Андрея Анохина, исполнителей теракта на Котляковском кладбище в Москве, сложилась по-разному после приговора по громкому делу. В результате взрыва заложенной ими бомбы погибла вдова Михаила Лиходея, а также 13 других его родственников и друзей. В организации теракта обвиняли Валерия Радчикова, предшественника Лиходея на посту главы фонда. Однако он был оправдан судом, а в 2001 году погиб в автокатастрофе.