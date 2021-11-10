Раскрыта судьба осужденных по делу о теракте на Котляковском кладбище в Москве

Источник: один из осужденных за взрыв на Котляковском кладбище в Москве получил новый срок

Судьба Михаила Смурова и Андрея Анохина, исполнителей теракта на Котляковском кладбище в Москве, сложилась по-разному после приговора по громкому делу. Об этом в среду, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Смуров в 2002 году был признан виновным в теракте и приговорен к 14 годам лишения свободы. Анохин на тот момент находился в бегах, но в ноябре 2003 года следователи сумели установить его местоположение. Он был задержан и приговорен к 15 годам колонии.

«Сегодня Михаил Смуров уже отбыл свой срок и неприметно живет в Подмосковье. Что касается Андрея Анохина, то вскоре после освобождения он вновь совершил преступление и в настоящее время находится в местах лишения свободы», — отметил источник.

В 1996 году на Котляковском кладбище в Москве был совершен теракт. Бомба, заложенная Анохиным и Смуровым, взорвалась на могиле главы Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея, убитого в 1994 году. В результате теракта погибла вдова Лиходея, а также 13 других его родственников и друзей.

В организации взрыва обвиняли Валерия Радчикова, предшественника Лиходея на посту главы фонда. Однако он был оправдан судом, а в 2001 году погиб в автокатастрофе.

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