Жители российского города займутся чувашской вышивкой

В Чебоксарах запустили курсы по чувашской национальной вышивке для местных жителей. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, занятия будут проходить в творческой мастерской Музея чувашской вышивки в течение трех месяцев. Учениками станут жители города в возрасте от 23 до 60 лет. «Мы предполагали набрать в первую группу 10-12 человек, но занятия по национальной вышивке оказались очень востребованными. В результате мы сформировали две группы», — рассказала директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

По ее словам, курсами уже заинтересовались жители и других российских регионов, поэтому в ближайшее время музей представит также видеоуроки и онлайн-курсы по чувашской вышивке.

Вести занятия будет научный сотрудник музея Наталия Захарова и мастер Любовь Вазюкова. Инициатором создания школы вышивки стал главы Чувашии Олег Николаев.